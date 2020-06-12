Ібрагімовіч роздратував керівництво Мілана вимогами щодо нового контракту

Конфронтація Златана Ібрагімовіча з генеральним директором Мілана Іваном Газідісом набирає нових обертів.

Швед висунув ультиматум щодо нового контракту, повідомляє Corriere dello Sport.

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Ібрагімовіч хоче, щоб переговори розпочалися негайно, і угоду підписали найближчими тижнями. Натомість Газідіс вважає, що у клубу зараз є важливіші проблеми, тому питання з Ібрагімовічем можна вирішити після завершення сезону. Форвард і генеральний директор Мілана мають напружені стосунки ще з моменту звільнення Звоніміра Бобана, а нова проблема лише додала масла у вогонь.

Нагадаємо, Ібрагімовіч повернувся до "россонері" взимку, у 8 матчах нинішнього сезону Серії А він забив 3 голи та зробив один асист.

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