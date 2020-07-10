Ібрагімовіч різко відповів, чи залишиться в Мілані

Златан Ібрагімовіч дав гучне інтерв'ю, в якому підтвердив, що має суперечності з керівництвом Мілана. Говорив швед про себе традиційно в третій особі.

"Ібра залишається найкращим у футболі. Подивимося, як розвиватиметься клуб. Якщо нічого не зміниться, ви навряд чи побачите мене в Мілані наступного сезону. Я граю майже безкоштовно.

Ібра грає, щоб щось виграти, або не грає взагалі. Ібра – не гравець рівня Ліги Європи, а Мілан – не той клуб, чиє місце в Лізі Європи. Я повинен залишатися в Мілані, інакше ви втратите фанів.

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Чи буде щось у моїй кар'єрі після Мілана? Я ніколи не зачиняю двері для можливостей. У мене досі багато натхнення стосовно того, чим я займаюся", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Вже тривалий час у Мілан сватають Ральфа Рангніка. Щоправда, Ібра не в курсі. "Хто такий Рангнік? Я навіть не знаю, хто це в біса такий", – випалив Златан.

Ібрагімовіч взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан забив у двох попередніх турах Серії А, а Мілан сенсаційно прибив Лаціо та Ювентус.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки