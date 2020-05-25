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Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана

16:10 2583 Читать на русском
Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана
Ібра, можливо, вилетів надовго

Зірковий нападник Мілана Златан Ібрагімовіч може вилетіти на тривалий термін через невдале падіння.

38-річний швед серйозно травмувався на тренуванні Мілана, інформує Sky Sports Italia. Швед повалився на газон після удару по м'ячу і не зміг підвестись без допомоги лікарів.

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Ібрагімовіч покидав поле на спеціальному автомобілі, а потім сильно шкутильгав. Ввечері йому зроблять перші медичні тести, проте вже зараз повідомляється, що він міг порвати ахіллове сухожилля, з яким мав проблеми в Лос-Анджелес Гелаксі (2018/19).

Якщо невтішний діагноз підтвердиться, Ібра не повернеться не поле в нинішньому сезоні та може остаточно зав'язати з футболом. Раніше італійські ЗМІ писали, що Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах. У 8-ми матчах поточного сезону Серії А швед забив 3 голи та виконав один асист.

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Головне Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія
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