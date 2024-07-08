Радник Мілана Златан Ібрагімовіч відкрито назвав гравців, які не входять у плани клубу.

"Оріджі та Балло-Туре повернулись, але зараз вони в молодіжній команді. Вони не є частиною проекту першої команди", – цитує Ібрагімовіча MilanNews.

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Нагадаємо, Мілан безкоштовно підписав Оріджі 2 роки тому, але переможець ЛЧ забив усього 2 голи в 36 матчах за "россонері". Минулий сезон бельгієць провів у оренді за Ноттінгем Форест, де також провалився. Контракт форварда чинний ще 2 роки.

За Балло-Туре 3 роки тому заплатили Монако 5,4 млн євро. У футболці Мілана провів 26 матчів, забив один м'яч. Тріумфатор КАН-2022 також минулий сезон відбігав у АПЛ (Фулхем), але без особливого успіху. Його контракт чинний ще рік.

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