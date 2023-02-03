Тренерський штаб Мілана визначився зі списком футболістів, на яких розраховує у плей-офф ЛЧ.

Найбільшим розчаруванням для уболівальників "россонері" стала відсутність Златана Ібрагімовіча. Швед дуже хотів встигнути відновитися після травми та зіграти у Лізі чемпіонів, але не зумів вчасно завершити реабілітацію.

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Відтак, єдиною зміною у заявці стало потрапляння у список Маліка Чау. Літній новачок Мілана пропустив груповий турнір, а на плей-офф замінить Сержіньйо Деста. Американець, права на якого належать Барселоні, так і не зумів стати важливим гравцем у схемах Стефано Піолі.

Нагадаємо, що Мілан посів друге місце у своїй групі, де суперниками були Челсі, Зальцбург та Динамо Загреб, і в 1/8 фіналу зустрінеться з Тоттенхемом. Перший матч відбудеться 14 лютого на Сан-Сіро.

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