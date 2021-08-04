У квітні Златан Ібрагімовіч запропонував ПСЖ свої послуги, повідомляє авторитетне видання Le Parisien.

"Я б залишився у Мілані до кінця життя", – Ібрагімовіч відреагував на продовження контракту

Спортивний директор парижан Леонардо Араужо відмовив 39-річному шведу. Після цього Златан все ж залишив свій підпис на новому контракті з Міланом. Нагадаємо, нападник вже має досвід виступів за ПСЖ, він захищав кольори парижан у 2012-2016 роках.

У минулому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 19 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та трьома асистами.

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