Ібрагімовіч переніс операцію на лівому коліні, через яку пропустив Євро-2020. Відновлення йде повільніше, ніж планувалося, інформує La Gazzetta dello Sport.

За прогнозами лікарів, Златан міг повернутися на поле вже в першому турі Серії А, однак вирішив не ризикувати рецидивом і повністю залікувати коліно.

Він не зіграє в стартовому матчі чемпіонату проти Сампдорії, а також може пропустити гру з Кальярі. Очікується, що Златан повернеться вже в середині вересня під матчі проти Лаціо та Ювентуса.

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