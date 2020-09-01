"Я завжди вважав себе частиною Мілана, навіть коли грав з іншими командами. Тут до мене добре ставилися з першого дня. Коли я вперше приїхав до Мілана, то посміхнувся. Те, що я ніколи раніше не мав у своїй роботі. Я почуваюся, як вдома, і не помічаю, що мене не було. Я вибрав номер 11, тому що фанати Мілана знають мене за цим номером. З номером 21 я не почувався Ібрагімовічем з першого Мілана, тому я попросив, щоб номер був таким, як раніше.

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Я приїхав сюди, щоб повернути Мілану колишній рівень, на якому він заслуговує бути. Я роблю все, щоб досягти поставлених цілей. Ми повинні працювати і жертвувати, але за останні шість місяців ми показали, що у нас є все необхідне для досягнення певних цілей. Однак не можна забувати, що ми нічого не виграли. У моїй голові мета – завжди щось виграти. У цьому сезоні ми повинні перемагати.

За останні шість місяців я показав, що вік не має значення. У відпустці я багато спілкувався з клубом і побачив своє майбутнє в Мілані. Я думаю тільки про футбол і допомогу команді, щоб задовольнити уболівальників. Ми добре грали в останні кілька місяців, але з фанатами ми були б ще сильнішими. Сподіваюся, вони скоро повернуться на Сан-Сіро", – цитує Ібрагімовіча Football-italia.

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