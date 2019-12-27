toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ібрагімовіч прокоментував повернення в Мілан

20:32 659 Читать на русском
Ібрагімовіч прокоментував повернення в Мілан
Златан Ібрагімовіч / beIN Sports

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч поділився емоціями від свого повернення до стану "россонері".

"Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю, і до міста Мілан, яке я люблю. Я буду боротися разом зі своїми товаришами по команді, щоб змінити хід цього сезону. Я зроблю все, щоб це сталося", – поділився Ібрагімовіч в коментарі офіційному сайту Мілана.

Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан

Зазначимо, що контракт Златана з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

blog_ava
"Він до останнього думав, що переходить у Челсі", – екс-директор Манчестер Сіті розповів про комічний трансфер "містян"
08:00
4794
Теги
Трансфери Трансфери Мілана Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук