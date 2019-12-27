Ібрагімовіч прокоментував повернення в Мілан

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч поділився емоціями від свого повернення до стану "россонері".

"Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю, і до міста Мілан, яке я люблю. Я буду боротися разом зі своїми товаришами по команді, щоб змінити хід цього сезону. Я зроблю все, щоб це сталося", – поділився Ібрагімовіч в коментарі офіційному сайту Мілана.

Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан

Зазначимо, що контракт Златана з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

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