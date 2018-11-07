Ібрагімовіч прокоментував чутки щодо повернення в Європу

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч у своєму "скромному" стилі поділився думками щодо переходу в один з європейських клубів.

"До мене проявляють інтерес з Європи, але мій пріоритет – Гелаксі. Я щасливий бути тут. Інтерес буде завжди, це нормально.

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Я належу Гелаксі та не збираюся нікуди виїжджати. Я відданий клубу і думаю тільки про нього. Я хочу, щоб ми боролися за трофеї. Я тут не у відпустці. Хочу, щоб ми були кращими в МЛС. Я маю на увазі команду, адже я і так найкращий.

Клуб в курсі моїх бажань. Вони завжди допомагали мені та моїй родині, коли ми чогось потребували. Ми щасливі тут. Продовжуємо працювати", – цитує Златана видання Goal.com.

Відзначимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Мілан хоче повернути Златана до свого табору.

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