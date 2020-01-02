Ібрагімовіч прибув до Мілана – Златана зустрів цілий натовп фанатів

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч прилетів до Італії, аби остаточно узгодити усі формальності повернення до "россонері".

Ібрагімовіч прибув до Мілана задля проходження медогляду та завершення усіх операцій із документами, повідомляє офіційний твіттер "россонері".

Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан

Зазначимо, що контракт Златана з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

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