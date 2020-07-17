Ібрагімовіч познущався з гравців Мілана на врученні нагороди – Мальдіні не стримав сміху

Скандальний форвард Мілана Златан Ібрагімовіч знову опинився в центрі уваги на тренуванні "россонері".

Златан Ібрагімовіч отримав медаль за 100 матчів у футболці Мілана, нагороду шведу вручав директор зі стратегічного розвитку клубу Паоло Мальдіні.

"Бог і його учні", – Ібрагімовіч потролив партнерів на тренуванні Мілана

"Спасибі, мої одноклубники. Я б не досяг цього без всіх вас. На щастя, у мене не було конкурентів", – прокоментував подію Ібра. Слова форварда викликали сміх у гравців Мілана, а Мальдіні ледь не впав в істерику.

Також Златан заявив, що сподівається провести ще багато матчів, захищаючи кольори "россонері".

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують