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Ібрагімовіч познущався з гравців Мілана на врученні нагороди – Мальдіні не стримав сміху

17 липня 22:40 - Читать на русском
Ібрагімовіч познущався з гравців Мілана на врученні нагороди – Мальдіні не стримав сміху
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Скандальний форвард Мілана Златан Ібрагімовіч знову опинився в центрі уваги на тренуванні "россонері".

Златан Ібрагімовіч отримав медаль за 100 матчів у футболці Мілана, нагороду шведу вручав директор зі стратегічного розвитку клубу Паоло Мальдіні.

"Бог і його учні", – Ібрагімовіч потролив партнерів на тренуванні Мілана

"Спасибі, мої одноклубники. Я б не досяг цього без всіх вас. На щастя, у мене не було конкурентів", – прокоментував подію Ібра. Слова форварда викликали сміх у гравців Мілана, а Мальдіні ледь не впав в істерику.

Також Златан заявив, що сподівається провести ще багато матчів, захищаючи кольори "россонері".

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Теги
Відеоновини Італія футбольні курйози Паоло Мальдіні Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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