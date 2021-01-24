Ібрагімовіч позбувся звичної шевелюри і став повністю лисим – фото сенсаційної зміни іміджу
17:31 - Читать на русском
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч шокував фанатів кардинально новою зачіскою.
Шведський ветеран вирішив повністю зголити своє зазвичай довге волосся.
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Ібрагімовіч опублікував сторіз у власному Instagram, залишивши загадковий підпис: "All in". Вчора Мілан поступився Аталанті 0:3, а 39-річний нападник був ще зі старою зачіскою.
Нагадаємо, у поточному сезоні чемпіонату Італії Ібрагімовіч провів 9 матчів, відзначився 12 голами і одним асистом.
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