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Ібрагімовіч – Сапаті: Я забив більше голів, ніж ти провів матчів за всю кар'єру

Ібрагімовіч опублікував сторіз у власному Instagram, залишивши загадковий підпис: "All in". Вчора Мілан поступився Аталанті 0:3, а 39-річний нападник був ще зі старою зачіскою.

Нагадаємо, у поточному сезоні чемпіонату Італії Ібрагімовіч провів 9 матчів, відзначився 12 голами і одним асистом.

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