"Я грав у багатьох клубах і маю повагу до всіх них, до прекрасних спогадів. Але Мілан – це клуб, де я почуваюся як вдома. Я щоранку їду на базу в Міланелло і не поспішаю їхати додому, бо я вже вдома. Я почувався так, коли вперше приїхав до Мілана, це був 2010 рік.

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З Галліані та Берлусконі, з тієюю командою, зі всіма, хто там працював, було інше відчуття, інша атмосфера. Вони змушували тебе почуватись, як вдома. Мені це подобалося, бо я міг бути собою, і в той же час я грав за один з найбільших клубів у світі. Ось чому Мілан для мене є вершиною", – заявив Ібрагімовіч в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, швед пограв за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі, а рік тому повернувся в Мілан.

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