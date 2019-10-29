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Ібрагімовіч повертається в Іспанію

14:09 1817 Читать на русском
Ібрагімовіч повертається в Іспанію
Златан Ібрагімовіч та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Скандальний шведський форвард Златан Ібрагімовіч анонсував своє повернення в Іспанію.

"Привіт, Іспаніє! Вгадайте, що? Я повертаюся!" – заявив Ібрагімовіч у відеоролику опублікованому в instagram шведа.

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Чи значить це, що 38-річний форвард продовжить кар'єру гравця в Ла Лізі поки невідомо, але подібні "побоювання" вже висловлює видання ESPN.

У Златана є чинний контракт із Лос-Анджелес Гелаксі, який завершується в грудні. У поточному сезоні МЛС швед провів 31 матч, в яких він відзначився 31-м голом та 8-ма асистами.

Нагадаємо, Ібрагімовіч вже виступав у Прімері, захищаючи кольори Барселони у сезоні 2009/10.

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Теги
Іспанія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Барселона Барселона Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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