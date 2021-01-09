Стефано Піолі визначився з обоймою гравців, що візьмуть участь у зустрічі 17-го туру Серії А проти Торіно.

Ібрагімовіч повернувся до тренувань з Міланом – швед пропустив півтора місяця

У заявку вперше за півтора місяця потрапив Златан Ібрагімовіч, який відновлювався від пошкодження м'яза. Востаннє Ібра грав 22 листопада з Наполі, де відзначився переможним дублем. Також варто відзначити появу у списку Хакана Чалханоглу, який ризикував пропустити матч з "биками" після мікротравми в протистоянні з Юве (1:3).

Зауважимо, "россонері" лідирують в Серії А з 1-очковим відривом від Інтера. У поєдинку з Торіно Ібрагімовіч і Ко спробують втримати першу сходинку.

Лідер Мілана успішно взяв участь у шоу "Голос" та в ефірі розкрив особистий секрет Ібрагімовіча