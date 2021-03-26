Збірна Швеції з перемоги почала кваліфікацію на ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ще до стартового свистка звітна зустріч увійшла в історію. Златан Ібрагімовіч дебютував за збірну Швеції після кількарічної паузи. 39-річний форвард зумів відзначити цю подію результативною дією – асист на гол, який виявився єдиним та переможним.

Ібрагімовіч здивований, що стадіон збірної Швеції не названий на його честь

Варто зауважити, що такий результат дав змогу збірній Швеції очолити турнірну таблицю групи В, адже Іспанія в паралельному матчі поділила очки з Грецією. Наступну зустріч скандинави проведуть 28 березня проти збірної Косово.

Відбір на ЧС-2022: Греція шокувала Іспанію, Італія переграла британців, Ібрагімовіч переможно повернувся у збірну Швеції