Златан відновився від травми і провів часткове тренування у загальній групі Мілана, повідомляє Football Italia.

Ібрагімовіч в одних трусах кинувся на сніг – відео новорічного шаленства

Очікується, що 39-річний форвард зможе повернутись на поле у поєдинку з Кальярі, який заплановано на 18 січня. Швед страждає від пошкодження м'яза близько двох місяців, востаннє Ібру бачили у справі 22 листопада, коли він відзначився переможним дублем у ворота Наполі.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких забив 10 м'ячів.

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