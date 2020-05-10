Ібрагімовіч повернеться в Мілан, але не буде тренуватися з одноклубниками

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч змушений завершувати свою імпровізовану відпустку.

Зірковий швед забронював літак зі Стокгольма в Мілан на понеділок (11 травня), інформує La Gazzetta dello Sport.

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Після зупинки Серії А Ібрагімовіч перебував у Швеції, де карантин не такий жорсткий. Ветеран тренувався і навіть зміг провести товариський матч за Хаммарбю. Тепер Златан повертається в Мілан, однак йому доведеться два тижні перебувати вдома на ізоляції, яка передбачена для всіх, хто прибув з-за кордону. Лише після цього форвард зможе приєднатися до інших гравців "россонері" на тренуваннях.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Ібрагімовіч не буде продовжувати контракт з Міланом і влітку покине клуб.

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