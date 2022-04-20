Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч наочно продемонстрував, чого не вистачає його команді в останніх матчах.

Вчора "россонері" розгромно поступилися Інтеру в матчі за путівку у фінал Кубка Італії. Проте проблеми Мілана в атаці тягнуться вже кілька тижнів.

Інтер – Мілан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Златан Ібрагімовіч у нинішньому сезоні багато часу проводить у лазареті. Чергова травма змушує шведа тренуватися окремо від партнерів, але Златан знаходить способи і в таких умовах їх мотивувати.

Ібра у своїх соцмережах опублікував відео свого індивідуального тренування, запис якого був перерваний достроково. Річ у тім, що 41-річний форвард відпрацьовував удари, після одного з яких м'яч розбив камеру. "Я вирішую, коли зупинитися. Так само я вирішую, що жовтий м'яч вдарить тебе", – підписав відеоролик Златан.

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