Ібрагімовіч потрапив до заявки Мілана на матч проти Сампдорії – швед може дебютувати вже завтра

Ібрагімовіч з іншими гравцями Мілана на тренуванні / Твіттер "россонері"

Зірковий новачок Мілана Златан Ібрагімовіч близький до свого першого офіційного матчу після повернення на Сан-Сіро.

Швед потрапив до заявки "россонері" на матч 18 туру Серїі А проти Сампдорії.

Ібрагімовіч залишився без статуї – вандали остаточно добили бронзового Златана

На перший матч міланців у 2019 році Стефано Піолі взяв 23 футболістів (нагадаємо, в Італії дозволено тримати на лаві запасних 12 гравців). Поєдинок між Міланом та Сампдорією відбудеться вже завтра (6 січня) о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, 38-річний Златан підписав контракт з Міланом до завершення сезону з можливістю продовження ще на рік.

Дербі Клоппа та Анчелотті, Реал проти безвиграшної серії, а Гаттузо кине виклик Конте – топ-матчі євровікенду