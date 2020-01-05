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Ібрагімовіч потрапив до заявки Мілана на матч проти Сампдорії – швед може дебютувати вже завтра

18:01 126 Читать на русском
Ібрагімовіч потрапив до заявки Мілана на матч проти Сампдорії – швед може дебютувати вже завтра
Ібрагімовіч з іншими гравцями Мілана на тренуванні / Твіттер "россонері"

Зірковий новачок Мілана Златан Ібрагімовіч близький до свого першого офіційного матчу після повернення на Сан-Сіро.

 

Швед потрапив до заявки "россонері" на матч 18 туру Серїі А проти Сампдорії.

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На перший матч міланців у 2019 році Стефано Піолі взяв 23 футболістів (нагадаємо, в Італії дозволено тримати на лаві запасних 12 гравців). Поєдинок між Міланом та Сампдорією відбудеться вже завтра (6 січня) о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, 38-річний Златан підписав контракт з Міланом до завершення сезону з можливістю продовження ще на рік.

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Італія Мілан - Сампдорія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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