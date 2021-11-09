"Поки що я не вирішив, коли закінчу з футболом. Навпаки, хочу грати якнайдовше і не думати про завершення кар'єри. Не хочу ставати одним із тих, хто шкодує, що раніше завершив кар'єру, хоча міг пограти ще. Поки у мені є потреба – я гратиму.

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Минулого сезону я мав більше пошкоджень, ніж зазвичай, бо я віддав усі сили. Після 30 років фізичний біль не зникає, а триває. Фізіотерапевт в Італії стежить за мною 24 години на добу і втручається в кожну дрібницю. Коли я почуваюся погано, відразу ж вживаю заходів і дбаю про себе", – цитує Ібрагімовича Sky Sport Italia.

До слова, у нинішній кампанії Златан теж отримував травми, тому не завжди міг допомогти своїй команді на полі. Наразі, 40-річний швед провів лише 6 матчів у Серії А, у яких забив 3 голи та віддав один асист.

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