Ібрагімовіч побив історичний рекорд Серії А

Цей м'яч став для шведського форварда 10-м вже минулому сезоні Серії А. Таким чином, Златан зумів побити рекорд ліги для найстарших гравців, кому вдавалося забити 10 і більше голів за один сезон. Ібра зробив це у 38 років і 302 дні. Раніше цим рекордом володів легенда Лаціо і Ювентуса Сільвіо Піола.

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Зауважимо, що Ібрагімовіч провів у команді лише половину сезону. На початку січня нападник перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А. Мілан завершив сезон на 6-й позиції.

До слова, контракт 38-річного Ібри з клубом завершується. Наразі майбутнє зіркового шведа залишається невідомим. Однак, після продовження контракту зі Стефано Піолі, Мілан працює над пролонгацією угоди і з Ібрагімовічем.

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