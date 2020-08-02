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Ібрагімовіч побив історичний рекорд Серії А

18:59 - Читать на русском
Ібрагімовіч побив історичний рекорд Серії А
Златан Ібрагімовіч / Getty images

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч відзначився забитим голом у матчі 38-го туру чемпіонату Італії проти Кальярі.

11’ Рагнар Клаван
55’ Златан Ібрагімовіч
57’ Саму Кастільєхо
 
11’ Рагнар Клаван
55’ Златан Ібрагімовіч
57’ Саму Кастільєхо

Цей м'яч став для шведського форварда 10-м вже минулому сезоні Серії А. Таким чином, Златан зумів побити рекорд ліги для найстарших гравців, кому вдавалося забити 10 і більше голів за один сезон. Ібра зробив це у 38 років і 302 дні. Раніше цим рекордом володів легенда Лаціо і Ювентуса Сільвіо Піола.

Ібрагімовіч став найкращим гравцем Мілана в сезоні 2019/20 – швед перейшов до "россонері" лише в січні

Зауважимо, що Ібрагімовіч провів у команді лише половину сезону. На початку січня нападник перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А. Мілан завершив сезон на 6-й позиції.

До слова, контракт 38-річного Ібри з клубом завершується. Наразі майбутнє зіркового шведа залишається невідомим. Однак, після продовження контракту зі Стефано Піолі, Мілан працює над пролонгацією угоди і з Ібрагімовічем.

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Теги
Італія Мілан - Кальярі Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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