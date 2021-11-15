Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч відзначився далеко не джентльменською грою в поєдинку проти Іспані\ у матчі відбору до ЧС-2022.

Під час одного зі стандартів Ібрагімовіч, замість того аби звільнитись від опіки, вирішив влетіти в Аспілікуету, який стояв перед ним.

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Виглядало досить жорстко – Златан плечем вдарив Сесара, після чого вдав, ніби його штовхнули, і теж завалився на газон. Арбітр же вирішив не переглядати епізод за допомогою VAR.

Додамо, що Іспанія мінімально обіграла Швецію (1:0) та здобула пряму путівку на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

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