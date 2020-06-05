Ібрагімовіч отримає нову статую – попередній постамент знищили вандали

Пам'ятник шведському форварду Златану Ібрагімовічу більше не буде розташовуватися поблизу домашнього стадіону Мальме.

Влада міста вирішила відновити пам'ятник, але змінить місце встановлення. Мер Мальме вважає, що статую варто відновити, а група експертів має вивчити питання, де найкраще її встановити, щоб вона була в безпеці, повідомляє GdS.

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Нагадаємо, на початку січня вболівальники Мальме понівечили "бронзового Златана". Ібра став ворогом для місцевих фанів після того, як став співвласником стокгольмської команди Хаммарбю, яка є принциповим суперником Мальме.

Раніше звучали заклики перенести статую до Стокгольма, але такий варіант мерія Мальме навіть не розглядає, адже саме це місто є рідним для Златана і в місцевій команді він розпочинав свій футбольний шлях.

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