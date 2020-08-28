Ібрагімовіч у сезоні 2020/21 виступатиме під іншим номером, хоча контракт з Міланом офіційно ще не продовжений.

Шведський ветеран змінить 21-ий на більш статусний 9-ий, інформує Football-Italia.

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"Дев'ятка" Мілана вільна із січня, коли Кшиштофа Пйонтека продали в Герту. Поляк став черговою "жертвою" номера, який вважається нещасливим після легендарного Філіппо Індзагі. З 2012 року його носили Пато, Матрі, Дестро, Лападула, Андре Сілва, Пйонтек і екс-зірка Шахтаря Луїс Адріано, але жоден з цих гравців не закріпився на Сан-Сіро. Схоже, Ібрагімовіча такі забобони не лякають.

Додамо, що 38-річний швед ще не підписав новий контракт з Міланом, але італійські ЗМІ впевнені в успішному підсумку переговорів між сторонами.

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