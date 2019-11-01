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Ібрагімовіч отримав пропозицію з Австралії

11:00 1241 Читать на русском
Ібрагімовіч отримав пропозицію з Австралії
Златан Ібрагімовіч / Sky Sports

Австралійський Перт Глорі зацікавлений у підписанні Златана Ібрагімовіча, у якого завершується контракт з Лос-Анджелес Гелаксі.

Знаменитий форвард Златан Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Австралії. У послугах 38-річного шведа зацікавлений Перт Глорі, який вже контактував з агентом гравця Міно Райолою, інформує ESPN.

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Виконавчий директор клубу Троні Піньята підтвердив інтерес до Ібрагімовіча та відповідну пропозицію його агенту.

Нагадаємо, контракт Златана з Лос-Анджелес Гелаксі чинний до кінця поточного року, але команда вже припинила виступи у плей-офф МЛС, втративши шанси на чемпіонство. В активі шведа 30 голів у 29 матчах.

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