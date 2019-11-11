toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Ібрагімовіч отримав пропозицію продовжити контракт із Лос-Анджелес Гелаксі

22:43 152 Читать на русском
Ібрагімовіч отримав пропозицію продовжити контракт із Лос-Анджелес Гелаксі
Златан Ібрагімовіч / Yahoo

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може продовжити свою кар'єру в МЛС.

Лос-Анджелес Гелаксі зробив пропопзицію Златану Ібрагімовічу продовжити контракт на один рік, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ібрагімовіч переходить в Мілан, – очільник МЛС

Зазначимо, що контракт шведа з американським клубом добігає кінця 31 грудня цього року. Головним претендентом на Златана є італійський Мілан.

МЛС назвала найціннішого гравця сезону – Ібрагімовіч посів друге місце в опитуванні

Додамо, що Ібрагімовіч виступає за Лос-Анджелес Гелаксі з березня 2018 року. За цей період зірковий нападник провів 58 матчів, у яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

blog_ava
"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж
14:00
11309
Теги
Світ Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
21
год
:
57
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук