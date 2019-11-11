Ібрагімовіч отримав пропозицію продовжити контракт із Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може продовжити свою кар'єру в МЛС.

Лос-Анджелес Гелаксі зробив пропопзицію Златану Ібрагімовічу продовжити контракт на один рік, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ібрагімовіч переходить в Мілан, – очільник МЛС

Зазначимо, що контракт шведа з американським клубом добігає кінця 31 грудня цього року. Головним претендентом на Златана є італійський Мілан.

МЛС назвала найціннішого гравця сезону – Ібрагімовіч посів друге місце в опитуванні

Додамо, що Ібрагімовіч виступає за Лос-Анджелес Гелаксі з березня 2018 року. За цей період зірковий нападник провів 58 матчів, у яких відзначився 53 голами та 15 асистами.