Ібрагімовіч отримав би більше розваг в Болоньї, але тепер мені доведеться здолати його, – Міхайловіч

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч розповів про переговори з форвардом Златаном Ібрагімовічем, який зрештою обрав Мілан.

"Це розчаровує, я думаю, що тут він отримав би більше розваг. Це було б добре для нього, для міста та клубу, команда б допомогла йому досягати власних цілей.

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Я не маю жодних скарг, тому що він сказав, що обрав би Болонью заради мене. Я усвідомлюю, що є інші фактори, включно із сімейними обов'язками. Ібра подзвонив мені, перш ніж остаточно вирішити, тому він стримав своє слово і залишається дорогим другом. Це просто означає, що тепер мені доведеться здолати його на полі", – розповів Міхайловіч у коментарі Gazzetta dello Sport.

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До слова, найближчий матч між Міланом та Болоньєю відбудеться 26 квітня – "россонері" прийматимуть команду сербського фахівця в рамках 34 туру Серії А.