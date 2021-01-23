"Сьогодні багато пішло не так. Не хочу виправдовуватися, досягти результату ми сьогодні не змогли. На жаль, зараз у нас не вистачає гравців, плюс виходять недостатньо досвідчені футболісти, що позначається на загальному малюнку гри.

Мілан – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Так, ми стали зимовими чемпіонами, але для мене це нічого не означає крім того, що до сьогоднішнього дня ми грали добре. У першій половині я відчував себе ізольованим від партнерів.

Коли я отримую м'яч, то мені потрібно з кимось відігратися. Замість цього я відчував себе на самоті. Можливо, це через пресинг Аталанти", – наводить слова Ібрагімовіча Football-Italia.

Зазначимо, що Аталанта розбила Мілан (3:0) та піднялась у зону Ліги чемпіонів, набравши 36 очок. "Россонері" залишився першим із 43 пунктами.

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