Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Анджелес Гелаксі в матчі за участі екс-гравця Шахтаря

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч дублем приніс перемогу своїй команді над Філадельфією Юніон.

На екваторі першої 45-хвилинки Ібрагімовіч виграв повітря та головою відкрив рахунок у звітній зустрічі, а на 36-й хвилині шведський форвард успішно реалізував пенальті, встановши остаточний рахунок у матчі.

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На 76-й хвилині Філадельфія залишилася вдесятьох після другої жовтої картки Трасті, однак Лос-Анджелес не зміг реалізувати чисельну більшість.

До слова, складі Філадельфії на 69-й хвилині з'явився екс-хавбек Шахтаря Ілсінью, проте ані він, ані його партнери не спромоглися забити хоча б один м'яч у відповідь.