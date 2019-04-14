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Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Анджелес Гелаксі в матчі за участі екс-гравця Шахтаря

10:45 254 Читать на русском
Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Анджелес Гелаксі в матчі за участі екс-гравця Шахтаря
Златан Ібрагімович / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч дублем приніс перемогу своїй команді над Філадельфією Юніон.

На екваторі першої 45-хвилинки Ібрагімовіч виграв повітря та головою відкрив рахунок у звітній зустрічі, а на 36-й хвилині шведський форвард успішно реалізував пенальті, встановши остаточний рахунок у матчі.

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На 76-й хвилині Філадельфія залишилася вдесятьох після другої жовтої картки Трасті, однак Лос-Анджелес не зміг реалізувати чисельну більшість.

До слова, складі Філадельфії на 69-й хвилині з'явився екс-хавбек Шахтаря Ілсінью, проте ані він, ані його партнери не спромоглися забити хоча б один м'яч у відповідь.

Теги
Відеоновини Світ Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Ілсінью --- Ілсінью
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