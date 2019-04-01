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Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Аджелес Гелаксі – Златан виконав паненку та присоромив голкіпера суперників

12:05 195 Читать на русском
Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Аджелес Гелаксі – Златан виконав паненку та присоромив голкіпера суперників
Златан Ібрагімовіч / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч дублем допоміг своїй команді здолати Портленд Тімберс в матчі чемпіонату МЛС.

На 33-й хвилині шведський нападник з одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок, а на екваторі другого тайму оформив дубль.

Златан виконав пенальті за допомогою удару, який називають "паненка", присоромивши голкіпера Портленда. У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою Лос-Анджелес Гелаксі з рахунком 2:1

Руні забив розкішний гол майже з кутового у матчі проти Орландо

Ібрагімовіч забив вже 3 голи у останніх 2 поєдинках. Наразі Лос-Анджелес Гелаксі очолює турнірну таблицію Західної конференції МЛС.

Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Портленд Тімберс
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