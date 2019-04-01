Ібрагімовіч оформив дубль за Лос-Аджелес Гелаксі – Златан виконав паненку та присоромив голкіпера суперників

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Реал вирвав перемогу над Уескою: слабкість "бланкос" після паузи на збірні, крутість Бензема та суперечливий матч БейлаІспанія — 02:30 2265
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