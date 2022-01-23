"Мене дивує статус Доннарумми в ПСЖ, хоча я розумію, що тренеру важко з цим питанням. Я особисто не знаю Кейлора Наваса, але він теж чудовий воротар.

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ПСЖ має двох феноменів, але у моєму світі Доннарумма сьогодні номер один. Я не знаю, чи правильно чергувати воротарів, або ж краще мати одного. У будь-якому випадку, я звик мати воротаря, який завжди вважається номером один. Щодо Доннарумми і говорити не варто – він найсильніший у світі, крапка. Я грав з ним, я знаю, про що кажу", – цитує Ібрагімовіча le10sport.

Нагадаємо, влітку Доннарумма проміняв Мілан на ПСЖ. У складі французького гранда чемпіон Європи провів 13 матчів (6 "сухих") і пропустив 9 голів.

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