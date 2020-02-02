Ібрагімовіч не зіграє проти Верони

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч не допоможе Мілану в поєдинку 22-го туру італійської Серії А проти Верони.

Ветеран не зіграє проти "мастифів" через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив керманич міланців Стефано Піолі в ході передматчевої прес-конференції.

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"Ібрагімовіч і К'яер простудились. Вони пропустять кілька тижнів", – цитує головного тренера "россонері" Football Italia.

38-річний нападник повернувся до Мілана на початку року. У його активі 5 матчів у чемпіонаті Італії, в яких Златан забив 2 м'ячі. Натомість Сімон К'яер встиг провести 2 поєдинки після оформлення оренди з Аталанти.

Матч Мілан – Верона відбудеться у неділю, 2 лютого, на Сан-Сіро. Початок матчу – о 16:00 за київським часом. У разі перемоги Мілан підніметься на 6-те місце в Серії А.

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