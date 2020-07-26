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Ібрагімовіч не може домовитись з Міланом щодо продовження контракту

14:04 - Читать на русском
Ібрагімовіч не може домовитись з Міланом щодо продовження контракту
Златан Ібрагімовіч / AS

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч має завеликі запити щодо контракту з "россонері".

Ібрагімовіч вимагає близько 6 млн євро на рік, тоді як Мілан готовий запропонувати лише 4 млн, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що наставник Мілана Стефано Піолі та технічний директор клубу Паоло Мальдіні вмовляють власників погодитись на умови Златана, який планує перевезти свою родину в Італію в разі успішних переговорів.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан провів 15 матчів у Серії А, відзначився 8 голами та 4 асистами.

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Теги
Італія Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Паоло Мальдіні Стефано Стефано Піолі
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