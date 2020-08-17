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Ібрагімовіч не може домовитись з Міланом щодо нового контракту – швед вимагає солідну зарплату

15:41 - Читать на русском
Ібрагімовіч не може домовитись з Міланом щодо нового контракту – швед вимагає солідну зарплату
Златан Ібрагімовіч / фото з відкритих джерел

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч продовжує вести безуспішні переговори з "россонері".

Мілан готовий запропонувати 5 млн євро на рік легендарному шведу, тоді як Ібра хоче отримувати не менше 7,5 млн, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Окрім цього, керівництво "россонері" підготувало бонуси за перемогу в Лізі Європи, а також за особисті досягнення, завдяки чому заробіток Златана збільшиться до 6 млн євро. Боси Мілана продовжують сподіватись, що швед піде на поступки та знизить свої вимоги.

Нагадаємо, на початку січня Ібра перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А.

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Теги
Мілан Мілан Італія Златан Златан Ібрагімовіч
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