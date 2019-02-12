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Ібрагімовіч назвав фаворита матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ

12 лютого 19:26 1722 Читать на русском
Ібрагімовіч назвав фаворита матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Златан Ібрагімовіч / Фото: соцмережі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч, який раніше захищав кольори ПСЖ та Манчестер Юнайтед, поділився очікуваннями від матчу цих команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"ПСЖ доведеться зіграти проти команди, яка перебуває в хорошій формі. Манчестер Юнайтед може перемогти кого завгодно.

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Якби мене запитали до сьогоднішнього дня, то я б відповів, що фаворитом у цьому матчі буде ПСЖ. Але зараз на це питання відповісти важко.

Я думаю, що шанси французького клубу на перемогу трохи більші через гравців, які є в них у складі. Але незалежно від того, хто переможе, я залишуся у виграші. Хто б не переміг, моя команда продовжить участь в Лізі чемпіонів", – цитує Ібрагімовіча RMC Sport.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – ПСЖ розпочнеться сьогодні о 22:00.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед - ПСЖ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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