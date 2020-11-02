"Давно не бачились", – лаконічно підписав Ібрагімовіч свою світлину у формі збірній Швеції в твіттері.

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Зазначимо, що Златан завершив кар'єру в національній команді ще в 2016 році. За цей час він провів 116 матчів у складі "Тре Крунур", забивши 62 голи.

Додамо, що у нинішньому сезоні 39-річний нападник зіграв за Мілан 8 матчів у всіх турнірах. Златан уже забив 8 голів та віддав дві результативні передачі, чим допоміг "россонері" впевнено очолити Серію А та йти без втрат у групі Ліги Європи.

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