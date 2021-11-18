Контракт Ібрагімовіча завершується влітку 2022 року, проте Златан готовий продовжити співпрацю з "россонері", повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Форвард Мілана порівняв Ібрагімовіча та Роналду – довелося хутко виправлятися, щоб уникнути гніву Златана

Втім, перед тим, як розпочати переговори з 40-річним шведом, Мілан планує підписати нові контракти з Тео Ернандесом, Леау та Беннасером.

До слова, Ібрагімовіч провів 6 матчів у складі "россонері" у поточному сезоні у Серії А, у яких відзначився 3 голами.

"Футбольний апокаліпсис": чому Італія могла виграти Євро несправедливо, Манчіні – на порозі великої ганьби