Ібрагімовіч може стати тренером Мілана або відбігати ще один сезон за значно менші гроші
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч повинен визначитися щодо продовження свого шляху у футболі.
В кінці цього сезону 40-річний швед повинен зробити вибір з 2 варіантів, інформує ITASportPress.
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Більш імовірний – підписання нового контракту ще на одну кампанію із суттєвим зменшенням зарплатні. Зараз Ібра отримує 7 млн євро на рік (найбільше в Мілані), однак надалі доведеться вдовольнитися 3 млн. Другий варіант – завершення кар'єри з подальшим переходом на роль посла чи асистента головного тренера Стефано Піолі. У будь-якому разі Златан прагне виграти ще бодай один трофей з Міланом.
Додамо, що у поточному сезоні швед страждає від постійних травм, але все ж зміг оформити 8 голів та 2 асисти упродовж 1100 хвилин на полі.
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