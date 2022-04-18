В кінці цього сезону 40-річний швед повинен зробити вибір з 2 варіантів, інформує ITASportPress.

Ібрагімовіч визначився з майбутнім у збірній Швеції після невиходу на ЧС-2022

Більш імовірний – підписання нового контракту ще на одну кампанію із суттєвим зменшенням зарплатні. Зараз Ібра отримує 7 млн євро на рік (найбільше в Мілані), однак надалі доведеться вдовольнитися 3 млн. Другий варіант – завершення кар'єри з подальшим переходом на роль посла чи асистента головного тренера Стефано Піолі. У будь-якому разі Златан прагне виграти ще бодай один трофей з Міланом.

Додамо, що у поточному сезоні швед страждає від постійних травм, але все ж зміг оформити 8 голів та 2 асисти упродовж 1100 хвилин на полі.

Мілан здолав Дженоа і повернув собі лідерство – колишня команда Шевченка впевнено йде на виліт