Ібрагімовіч може не перейти в Мілан через вимоги сім'ї

Англія — 21:10 242
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ
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Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінутьсяОвертайм — 18:00 1237
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Українська гармата виводить у чвертьфінал: бельгійські ЗМІ вихваляють наших, а Яремчук як ТайсонЗбірна України — 16:59 5261
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"Заходжу, а Лобановський говорить українською". Екс-карпатівець – про страшні 90-ті і найгірший сезон ДинамоІнтерв’ю — 16:00 7701
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"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"Іспанія — 12:36 7112
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