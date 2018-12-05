Ібрагімовіч може не перейти в Мілан через вимоги сім'ї

Перехід зіркового шведа в італійський Мілан зіткнувся ще з однією перепоною.

Попри і так важкі переговори Ібрагімовіча з Міланом з'явилася ще одна причина, через яку зірковий швед може залишитись в МЛС, повідомляє SportExpressen.

Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву

Його родині дуже подобається в Лос-Анджелесі, і вони не хочуть повертатися в Європу навіть на короткий проміжок часу.

Раніше повідомлялося, що Мілан орендує Ібрагімовича на півроку з опцією продовження. За 6 місяців форвард мав заробити 2 млн євро.

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