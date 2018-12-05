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Ібрагімовіч може не перейти в Мілан через вимоги сім'ї

18:50 477 Читать на русском
Ібрагімовіч може не перейти в Мілан через вимоги сім'ї
Златан Ібрагімовіч / Фото: Reuters

Перехід зіркового шведа в італійський Мілан зіткнувся ще з однією перепоною.

Попри і так важкі переговори Ібрагімовіча з Міланом з'явилася ще одна причина, через яку зірковий швед може залишитись в МЛС, повідомляє SportExpressen.

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Його родині дуже подобається в Лос-Анджелесі, і вони не хочуть повертатися в Європу навіть на короткий проміжок часу.

Раніше повідомлялося, що Мілан орендує Ібрагімовича на півроку з опцією продовження. За 6 місяців форвард мав заробити 2 млн євро.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Мілана Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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