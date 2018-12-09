Ібрагімовіч: Мессі змагався за "Золотий м'яч" з Пересом, а не з Роналду

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч дотепно прокоментував результати голосування за "Золотий м'яч" за підсумками якого нагороду отримав хавбек Реала Лука Модріч.

"Тепер ми знаємо, що Мессі усі ці роки виявляється змагався з Флорентіно Пересом за "Золотий м'яч", а не з Роналду", – цитує шведського нападника FOX Sports.

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Нагадаємо, що цьогоріч Лука Модріч став володарем "Золотого м'яча". Натомість Мессі не потрапив навіть до трійки, посівши 5 місце за підсумками голосування.

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