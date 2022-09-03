Ібрагімовіч і троє новачків за бортом – Мілан оголосив заявку на групу Ліги чемпіонів
13:09 - Читать на русском
Мілан визначився зі списком гравців, які зможуть виступати на груповому етапі ЛЧ.
"Россонері" розраховують на 23 футболістів, але є й чималий список відсутніх.
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Златан Ібрагімовіч через травму не гратиме до кінця року, тому його залишили за бортом. В ЛЧ також не зіграють троє новачків – Чау, Вранкс і Адлі. Вони стали жертвою правил заявки, в якій повинні бути 4 своїх вихованців+4 вихованці асоціації.
Нагадаємо, Мілан потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з Челсі, Зальцбургом і Динамо З.
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