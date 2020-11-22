Наполі та Мілан підходили до очної зустрічі в статусі найкращих команд старту Серії А. "Россонері" на чолі з Ібрагімовічем лідирували, а неаполітанці, маючи чудову оборону, відстали лише через технічну поразку від Ювентуса. Дженнаро Гаттузо прагнув зупинити свою колишню команду.

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Мілан краще розпочав поєдинок, Ібрагімовіч повів партнерів на чужі володіння. Наполі виманював гостей у пресинг, але помилявся під тиском. Перший небезпечний момент створив Чалханоглу – розмашиста стінка та удар здалеку, з яким впорався Мерет. К'яер дивом не забив після кутового, опинившись перед воротами без опіки.

У середині першого тайму "россонері" все ж конвертували свою перевагу в гол. Тео Ернандес зразково навісив з лівого флангу, а Ібрагімовіч випередив Кулібалі та головою переправив м'яч у сітку. Златан першим в історії Мілана забив у восьмому матчі Серії А поспіль! Просто нагадаємо – йому 39!

Zlatan Ibrahimović has now scored in EIGHT consecutive Serie A appearances:



????-??

️️ vs. Sampdoria

️ vs. Cagliari



????-??

️️ vs. Bologna

️️ vs. Inter

️️ vs. Roma

️ vs. Udinese

️ vs. Verona

️ vs. Napoli



Ageing backwards. pic.twitter.com/6GNyPJILKR — Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020

Пропустивши прем'єрний гол, Наполі перехопив ініціативу та побіг великими силами в атаку. Господарі могли відразу зрівняти рахунок, але постріл Мертенса в кут потягнув Доннарумма, спробу Бакайоко заблокували, а Ді Лоренцо влучив у поперечину (а потім пробив у руки голкіперу). Двічі на ударну позицію виходив Політано, однак йому катастрофічно бракувало точності.

Гол Ібри чітко розділив перший тайм на дві частини. До того – явна перевага Мілана (0:5 за ударами), після того – домінація Наполі (11:2 за ударами). Не можна сказати, що Стефано Піолі тримав ситуацію під контролем, адже без удачі та сейвів Доннарумми піти на перерву переможцем не вдалося б.

Друга половина зустрічі розпочалася з комбінацій Наполі, але тепер Мілан оборонявся вже організованіше, не пускав суперників на ударні позиції. Ще й знаходив можливості вибігти у контрвипад. Вертикальна атака за участі Ернандеса, Чалханоглу та Ребіча завершилася дублем Ібрагімовіча! Згодом Златан міг оформити хет-трик, однак арбітри скасували третій гол через офсайд.

︎ Two goals today

︎ 10 Serie A goals in six games

︎ Headed to the top of the league



@Ibra_official pic.twitter.com/4L9eDTl38K — B/R Football (@brfootball) November 22, 2020

Мертенс відродив інтригу, скоротивши відставання Наполі. Кессьє втратив м'яч перед штрафним майданчиком і порушив структуру команди, а Зєлінскі та Руй доправили м'яч до Мертенса – той вразив ворота. Однак через дві хвилини Бакайоко знову вбив інтригу. Француз заробив другу жовту картку та вилучення, намагаючись зупинити рейд Тео Ернандеса.

Мілан у більшості атакував не гірше, ніж опонент, якому потрібно було відігруватися. Ближче до завершення поєдинку Наполі епізодами все ж затискав "россонері" в обороні та змушував Доннарумму нервувати. Голкіпер гостей в одному з епізодів помилився, однак натомість врятував команду, коли потягнув два небезпечні удари Петаньї.

Ібрагімовіч не дограв до фінального свистка, отримавши пошкодження. Втім, партнери довели матч до логічного завершення, а Хауге (перший гол в італійському чемпіонаті) встановив підсумковий рахунок – 1:3. Мілан досі непереможний у цьому сезоні Серії А – 20 очок і перше місце. Наполі з 14 пунктами перебуває на 6 сходинці турнірної таблиці. Міланці вперше за 10 років обіграли неаполітанців на виїзді.

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