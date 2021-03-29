Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч після матчу 2-го туру відбору на ЧС-2022 проти Косово (3:0) висловився про свою роль у команді.

"Сказав партнерам, що свої голи я вже забив. Допомагаю своїм товаришам по команді, щоб вони могли наблизитися до мого рекорду.

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Чим більше часу проходить, тим більше я дізнаюся гравців збірної на полі і за його межами. Матч з Косово для нас добре склався і не тільки через мене", – цитує Ібрагімовича Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 39-річний швед виступав за збірну з 2001 по 2016 рік. У березні 2021 він повернувся в національну команду і вже зіграв два матчі – проти Грузії та Косово. Швеція здобула дві перемоги, а Ібрагімовіч віддав по асисту в кожному з матчів. Саме Златан залишається найкращим бомбардиром в історії "Тре Крунур" – 62 голи у 116 матчах.

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