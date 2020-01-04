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Ібрагімовіч допоміг Мілану встановити рекорд в соцмережах – швед обігнав Моурінью і Холанда

15:11 278 Читать на русском
Ібрагімовіч допоміг Мілану встановити рекорд в соцмережах – швед обігнав Моурінью і Холанда
Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Мілан

Скандальний нападник Златан Ібрагімовіч поділився своєю популярністю з Міланом.

З 27 грудня по 3 січня кількість підписників офіційної сторінки Мілана в instagram збільшилась на 1,54% у зв'язку з поверненням в команду Златана Ібрагімовіча, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Ібрагімовіч відзначився першим голом за Мілан після повернення

Такий стрімкий приріст користувачів є рекордним серед європейських клубів. Для прикладу, прихід Жозе Моурінью в Тоттенхем збільшив кількість підписників "шпор" на 1,26%, а від трансферу Холанда Борусія Д збільшила армію прихильників в instagram на 1,02%.

Нагадаємо, 38-річний Златан підписав контракт з Міланом до завершення сезону з можливістю продовження ще на рік.

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Італія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рекорди Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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