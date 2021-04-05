Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч залишиться у команді ще на один сезон.

Сторони домовилися про продовження контракту 39-річного Ібрагімовіча, який закінчується цього літа. Переговори тривали кілька тижнів, повідомляє Milan News.

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За інформацією видання, найближчим часом клуб повинен оголосити офіційно, що угода зі Златаном була перепідписана. "Россонері" залишилося лише врегулювати зі шведом дрібні деталі договору, що стосуються бонусів.

Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за Мілан з 2010 по 2012 рік, а на початку минулого року повернувся в клуб. У нинішньому сезоні зірковий форвард взяв участь в 16 матчах італійської Серії А, у яких забив 15 голів та віддав 1 результативну передачу.

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