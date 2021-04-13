Ветеран отримав 1 матч дискваліфікації за неспортивну поведінку, повідомляє Football Italia.

Ібрагімовіч порушив карантинний протокол, повечерявши з легендою Мілана

Ібрагімовіч був вилучений на 60-й хвилині поєдинку проти Парми за неповагу до арбітра. Дисциплінарний комітет Серії А виніс Златану серйозний вердикт – провокаційне критичне висловлювання на адресу офіційної особи матчу. Покарання для 39-річного шведа, однак, доволі м'яке. Він отримав 1-матчевий бан і 5 тисяч євро штрафу.

У нинішньому сезоні Златан Ібрагімовіч провів 17 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 15 м'ячів. Досвідчений нападник не допоможе "россонері" в поєдинку проти Дженоа.

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