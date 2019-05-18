Ібрагімовіч дискваліфікований на 2 матчі МЛС – він атакував голкіпера суперника

Форвард американського Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч отримав бан на 2 поєдинки за агресивну поведінку в матчі проти Нью-Йорк Сіті.

Знаменитий швед отримав покарання за мотивами принципового поєдинку проти Нью-Йорк Сіті минулого тижня. Про це повідомляє офіційний сайт МЛС.

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Ібрагімовіч отримав дискваліфікацію на 2 матчі, а також буде оштрафований за агресивну поведінку. На 86-й хвилині поєдинку ветеран зчепився з воротарем суперника Шоном Джонсоном. Арбітр матчу нагородив обох гравців "гірчичниками".

Раніше Златан Ібрагімовіч був оштрафований за симуляцію у матчі МЛС. У нинішньому сезоні в активі шведського форварда 10 матчів у чемпіонаті, в яких він забив 9 м'ячів.