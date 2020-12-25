У своєму Instagram Златан опублікував світлину із рукою у вбранні Санти, яка демонструє непристойний жест.

Ібрагімовіч: У Швеції у мене є два сини, а у Мілані – 25

"Щасливого Різдва!" – лаконічно підписав світлину Ібрагімовіч. Можна лише здогадуватись, кому або чому був адресований цей допис.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Наразі 39-річний швед відновлюється від травми.

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