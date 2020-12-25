Ібрагімовіч брутально привітав уболівальників із Різдвом
21:43 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч оригінально підійшов до вибору привітання із Різдвом.
У своєму Instagram Златан опублікував світлину із рукою у вбранні Санти, яка демонструє непристойний жест.
Ібрагімовіч: У Швеції у мене є два сини, а у Мілані – 25
"Щасливого Різдва!" – лаконічно підписав світлину Ібрагімовіч. Можна лише здогадуватись, кому або чому був адресований цей допис.
У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Наразі 39-річний швед відновлюється від травми.
Леау побив рекорд швидкострільності в Європі – раніше лідерство тримала Іспанія, а в Німеччині двовладдя
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter